Maltempo Nord, frane e allagamenti. Allerta rossa in Liguria e Veneto

Codice arancione in Piemonte, dove è stata aperta h24 la sala operativa della Protezione civile. Traffico bloccato a causa della pioggia in Trentino Alto Adige. Nel Genovese allarme per possibili mareggiate il 2 e il 3 ottobre, case isolate nello Spezzino

L’autunno porta il maltempo in Italia con alcune regioni del Nord che fanno i conti con allagamenti e frane. Allerta rossa in Liguria, dove sono esondati il fiume Vara (LE FOTO) e il Borsa, e in Veneto. In Piemonte è stata attivata h24 la sala operativa della Protezione civile, mentre in Trentino Alto Adige il traffico è bloccato a causa delle forti piogge con code e rallentamenti verso Bolzano e Merano (LE PREVISIONI)

Allerta mareggiate nel Genovese, frane nello Spezzino leggi anche Maltempo Liguria, frane e allagamenti. Esonda torrente nello spezzino Per le giornate del 2 e 3 ottobre c’è allarme per possibili mareggiate in Liguria, in particolare nel Genovese. I venti meridionali forti, con raffiche di burrasca forte, hanno segnato valori, in costa, di 132,5 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova) e, sui rilievi, di 127.8 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia). L’onda significativa potrà raggiungere i 5 metri-5 metri e mezzo e nella serata del 2 ottobre potrebbe verificarsi l'effetto dello “storm surge", ovvero l'innalzamento del mare - previsto in ulteriore mezzo metro di altezza - dovuto alla concomitanza di marea, bassa pressione e venti. A Casarza Ligure si sono verificate delle piccole frane e smottamenti. Sul versante di ponente della Regione, sui bacini medi e grandi è scattata l’allerta rossa dalle 14 del 2 ottobre alle 6 del giorno successivo. Il torrente Borsa, nel comune Spezzino di Maissana, è esondato sulla strada comunale con alcune case che sono rimaste isolate. Il fiume Vara, sempre nello spezzino, è uscito dagli argini in più punti. Frane sulla provinciale tra Maissana e Tavarone e a Sesta Godano e Varese Ligure (FOTO).



In Veneto allerta rossa vedi anche Maltempo in Liguria, il fiume Vara esonda in più punti. FOTO "Siamo in allerta rossa per il maltempo. Speriamo non piova come invece dicono le previsioni", ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, aggiungendo che "forse si attiveranno le paratoie del Mose, e per la prima volta non sarà un semplice test". Le previsioni annunciano per il 3 ottobre, oltre a una importante perturbazione, un'acqua alta eccezionale a Venezia al di sopra dei 135 centimetri.