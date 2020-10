Maltempo Liguria, frane e allagamenti. Esonda torrente nello spezzino

Il torrente Borsa è esondato nel Comune spezzino di Maissana e alcune abitazioni sono rimaste isolate. La forza della corrente ha portato via diverse automobili e un camion si è incastrato all’altezza di un ponte. Allagamenti e frane si contano in tutta la Regione a causa delle forti piogge e il vento che soffia a 120 km orari

E’ allerta arancione su tutta la Liguria per il forte maltempo. Dalla notte frane e allagamenti stanno interessando sia il Ponente che il Levante della regione. Nello spezzino è esondato un torrente isolando alcune abitazioni. La corrente ha portato via delle automobili e un camion che si è incastrato nella zona del ponte della Sp 523. A peggiorare la situazione una frana tra Maissana e Tavarone che è caduta a pochi da un mezzo in transito.

Superlavoro dei vigili del fuoco

Un intenso temporale sta interessando l’area di Genova e sono allagate, a tratti, le autostrade del nodo cittadino. I vigili del fuoco sono impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza del vento, che in alcune zone ha raggiunto i 120 km orari.

Situazione complessa su tutta la Liguria

Allagamenti anche nel Tigullio dove dalle 4 ha iniziato a piovere con intensità. A Sestri Levante i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate in un sottopasso. Sotto osservazione il torrente Petronio a Riva Trigoso che a causa della pioggia ha alzato il livello. Allagamenti a Chiavari mentre a Casarza una frazione è isolata a a causa della frana su una strada comunale. La protezione civile regionale insieme ai tecnici comunali sono al lavoro per la rimozione del materiale.