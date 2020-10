Allerta meteo arancione in Piemonte per temporali e forti piogge

Abbondanti precipitazioni previste in particolare su Verbano, Biellese e Canavese, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti da sud. Scuole chiuse per precauzione in numerosi comuni della provincia di Alessandria

Fine settimana all’insegna del maltempo in Piemonte, con piogge diffuse, localmente intense o molto intense in particolare su Verbano, Biellese e Canavese. Attesi forti temporali anche sulle zone sud-occidentali e sull'Appennino alessandrino, al confine con la provincia di Genova, come riportato dal bollettino emesso ieri da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Alla luce delle previsioni, è scattata l’allerta meteo arancione su quasi tutta la regione, ad eccezione della zona occidentale, dove è stato diffuso un avviso di criticità di colore giallo. Scuole chiuse per precauzione in numerosi comuni della provincia di Alessandria. (LE PREVISIONI - METEO A TORINO)