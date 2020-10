4/15 ©Ansa

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato l'ordinanza "contingibile e urgente" che estende fino al 15 ottobre gli effetti dell'ordinanza 22/Pc. In particolare rimangono in vigore le misure relative all'utilizzo di protezioni per le vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire una distanza minima di un metro. Permane invece la deroga all'utilizzo delle mascherine, o di dispositivi a copertura di naso e bocca, per i bambini entro i sei anni

