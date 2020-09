L'istituto previdenziale, con una nuova circolare del 23 settembre 2020, ha comunicato che è disponibile online lo “Sportello al cittadino per le VMC” per comunicare le variazioni. Il nuovo servizio sostituisce le modalità in vigore fino a questo momento: l'e-mail alla casella medico-legale della sede Inps di competenza o la comunicazione tramite call center