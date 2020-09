Sciopero scuola, ritorno in classe con incognita per 2 mln di studenti

Oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e in buona parte della Sicilia suona la prima campanella. Diverse sigle in agitazione sia oggi che domani, quando è prevista una manifestazione a piazza del Popolo a Roma. Intanto tra elezioni, sanificazioni, mancata nomina dei supplenti e ritardi nell’arrivo dei banchi, ci sono città in cui non è ancora ripartito l’anno scolastico

Ritorno in classe con l’incognita sciopero per circa due milioni di studenti italiani. Oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e in buona parte della Sicilia suonerà la prima campanella, dopo che il rientro sui banchi era stato posticipato, rispetto al resto d’Italia, sia per difficoltà organizzative sia anche per evitare doppie sanificazioni nelle scuole sedi di seggi elettorali. E in alcune località, la mancata nomina dei supplenti, il ritardo nell'arrivo dei banchi , le difficoltà nel reperire nuovi spazi o la volontà di eseguire test sierologici al personale, hanno indotto i sindaci a posticipare ancora l'inizio dell'anno scolastico.

(LO SPECIALE SCUOLA).



Lo sciopero e la manifestazione a Roma approfondimento La scuola dopo il lockdown, tra contagi e criticità. La mappa Il primo giorno di scuola di due milioni di alunni italiani oggi potrebbe essere parzialmente azzoppato dall’agitazione del personale. Sciopereranno oggi e domani il personale dirigente, docente, Ata ed educativo aderente alle sigle Usb P-I Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e Cub scuola. Per sabato dalle ore 15,30 a Piazza del Popolo a Roma, è prevista invece una manifestazione indetta dal Comitato Priorità alla scuola alla quale parteciperanno Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda della scuola.