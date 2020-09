4/21 ©Getty

In Veneto, dove sono 150 i nuovi casi del 23 settembre, sono 65 le persone messe in quarantena dopo che due studenti, in due istituti diversi nel Trevigiano, sono risultati positivi. Una bambina di una Scuola dell'Infanzia del Distretto Conegliano ha portato all'attivazione della quarantena per due classi (totale di 34 bimbi), oltre che per tre maestre e un insegnante di sostegno

Coronavirus, dal primo contagio alla pandemia: le tappe