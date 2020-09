Secondo il bollettino del ministero della Salute del 19 settembre, sono in calo i contagi registrati nelle ultime 24 ore: 1.638 contro i 1.907 di ieri. In aumento i test fatti (oltre 103mila). Le regioni con il maggior incremento giornaliero sono Lombardia e Lazio. Le persone in terapia intensiva sono 215 (+7). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 296.569 e le vittime 35.692 (+24)