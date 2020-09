Carabinieri arrestati Piacenza, indagato l'ex comandante provinciale

L'inchiesta sulla caserma Levante, iniziata a luglio, ha portato all'accusa di favoreggiamento per il colonnello dei carabinieri Corrado Scattarretico. Al momento sono sei i membri dell'Arma in arresto

Il punto delle indagini

La procura di Piacenza a fine luglio ha disposto l'arresto per sei carabinieri, oltre ad aver inviato parte degli atti alla Dda di Milano per approfondimenti sui canali di rifornimento della droga emersi nell'inchiesta “Odysseus”, che ha portato al sequestro della caserma e all'arresto di sei militari. Negli atti si parlava di un deposito nell'hinterland milanese, dove andare a ritirare la droga. Un luogo, per gli investigatori, gestito da persone vicine a 'ndrine della Locride, motivo per cui è stato chiesto il coinvolgimento della Direzione distrettuale antimafia milanese. Legami poi esclusi dalla stessa Dda.