Carabinieri arrestati Piacenza, Lamorgese: “Minato presidio legalità"

Sulla vicenda della caserma Levante, la titolare del Viminale parla di "un episodio incredibile” ma dice: “L’inchiesta non può ledere una grande istituzione come l’Arma”. Sugli arrestati aggiunge: “Persone non degne della divisa”. Intanto proseguono le indagini: in riferimento ad alcune intercettazione di Montella, la Procura di Piacenza ha inviato parte degli atti alla Dda di Milano

"È un episodio incredibile, che ha minato quello che era un presidio di legalità che invece è diventato lo spettro di attività illegali e non accettabili da parte di appartenenti a forze di polizia". Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese parlando da Sorbolo (Parma), ha commentato così l'inchiesta sulla caserma Levante dei carabinieri di Piacenza. La vicenda, dice il ministro, è un episodio che però non può "minare una grande istituzione come l'Arma" (GLI INTERROGATORI - LE INTERCETTAZIONI).

Lamorgese: persone non degne dell'Arma "L'attività di un nucleo di persone che non è degno di far parte dell'Arma dei carabinieri non può minare quella che è l'opinione che tutti abbiamo dell'Arma, un'istituzione sana che sta sul territorio e aiuta nell'attività quotidiana e opera per il contrasto della criminalità", ha aggiunto il ministro Lamorgese. "È un comportamento gravissimo, gente non degna, lo ripeto più volte. Ma dobbiamo distinguere: non si può minare una grande istituzione come l'Arma".