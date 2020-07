Caserma Carabinieri Piacenza, le intercettazioni negli atti d'indagine

Caserma Levante di Piacenza. "Lì dentro non c'è stato nulla di lecito": così il procuratore capo Grazia Pradella. Una zona franca dunque, resa tale dall'omertà di chi ha visto e non ha voluto parlare, e di chi non ha voluto vedere. Nella caserma Levante, dicono i pm, regnavano la totale impunità e lo spregio del diritto. La richiesta delle misure cautelari è un plico di oltre 900 pagine, tutto documentato per filo e per segno. Decine di intercettazioni ambientali e telefoniche, foto degli indagati e mappe dei loro spostamenti. Diversi i reati contestati ai 10 carabinieri, di cui sei agli arresti: traffico e spaccio, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali aggravate, peculato, abuso di ufficio, falsità ideologica, perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, violenza privata aggravata e truffa ai danni dello Stato (COSA SAPPIAMO SUGLI ARRESTI).

"Siamo irraggiungibili"

Quello che colpisce i magistrati - oltre alle condotte gravi ed esecrabili - è il fatto che un vero e proprio sistema delinquenziale si sia protratto per anni indisturbato senza che nessuno al comando si insospettisse per l'alto tenore di vita dei carabinieri coinvolti e per gli eccessivi risultati operativi. Gli indagati erano di fatto intoccabiliti. Uno di loro infatti si vanta così: "Abbiamo fatto un'associazione a delinquere, abbiamo fatto una piramide... siamo irraggiungibili".