Piacenza, giovane carabiniere al telefono: “Tutto è tollerato”

“Un ambiente in cui vengono costantemente calpestati i doveri delle forze dell’ordine, dove tutto è tollerato a condizione che vengano garantiti i risultati in termini di arresti. Non so come comportarmi”. È questa la descrizione che un giovane carabiniere faceva, al telefono con il padre, di quanto succedeva alla caserma Levante di Piacenza, sequestrata e finita nella bufera per l’arresto di alcuni carabinieri accusati, tra le varie cose, di lesioni, sequestro di persona e tortura. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, che cita le conversazioni tra il maresciallo e il padre - un carabiniere in pensione - intercettate dalla magistratura, dalle carte dell’indagine non emerge alcun coinvolgimento del giovane negli illeciti commessi dai colleghi.