Piacenza, l'audio dei carabinieri arrestati: "Siamo irraggiungibili"

Diverse le intercettazioni che hanno portato all'arresto di sette persone e alla chiusura e sequestro di una caserma dell'Arma. Nelle conversazioni, i carabinieri dicono di aver "creato una piramide, con persone che stanno sotto a noi". Sulle violenze: "Siamo come in Gomorra"

Cinque i capi di imputazione che accusano i carabinieri arrestati mercoledì 22 luglio a Piacenza di lesioni, sequestro di persona e tortura. I fermi sono arrivati anche grazie alle intercettazioni ambientali che hanno registrato le conversazioni in cui, secondo il capo della Procura di Piacenza, venivano descritti "comportamenti criminali". Gli interrogatori per gli indagati sono previsti per venerdì 24 luglio.

"Ho fatto un'associazione a delinquere" approfondimento Piacenza: arrestati sette carabinieri, 'reati impressionanti' "Ho fatto un'associazione a delinquere ragazzi (...) in poche parole abbiamo fatto una piramide (...) noi siamo irraggiungibili". Sono alcune frasi estrapolate dalle intercettazioni dei carabinieri coinvolti. "Abbiamo trovato un'altra persona - prosegue l'audio - che sta sotto di noi. Questa persona qua va da tutti questi spacciatori e gli dice: 'Guarda, da oggi in poi, se vuoi vendere la roba vendi questa qua, altrimenti non lavori!' e la roba gliela diamo noi!".

Piacenza, alcuni dei carabinieri arrestati