Pisa, asilo nido rifiuta figli personale sanitario dei reparti Covid

Alcuni genitori, tra cui medici, infermieri e tecnici, sono stati contattati dalla struttura comunale che ha comunicato loro che non avrebbe accolto i bambini. Alla base della vicenda una lacuna normativa del decreto n. 80 del 3 agosto, secondo cui i bimbi non possono entrare se sono stati "a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni". L’intervento del Comune: i genitori dichiareranno che sul lavoro adottano sempre tutti i dispositivi di protezione previsti dalla legge

Arriva da Pisa la vicenda che rischiava, secondo i genitori interessati, di diventare una "discriminazione inaccettabile". Tutto è iniziato, racconta Il Tirreno, quando alcuni operatori sanitari - medici, infermieri e tecnici di laboratorio - sono stati avvisati dall’asilo nido comunale “I Passi” di non poter portare i figli a scuola perché lavorano in reparti Covid (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Un cortocircuito normativo, dovuto al testo del decreto n. 80 del 3 agosto scorso diffuso dal ministero dell'Istruzione, che all'articolo 10 afferma che non si può far entrare i figli al nido d'infanzia se essi stessi o i loro genitori e accompagnatori sono stati "a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni".

L’intervento del Comune e la soluzione approfondimento Coronavirus, le linee guida della scuola per i bambini fino a 6 anni Il problema si è presentato quando ai genitori in questione è stato chiesto di firmare l'autodichiarazione contenente appunto questo passaggio e loro si sono rifiutati di farlo. A risolvere la situazione è quindi intervenuto il Comune: "Ho parlato direttamente con la mamma interessata, che è un medico - ha dichiarato l'assessore alle Politiche educative, Sandra Munno - e abbiamo concordato con lei che con un'integrazione il problema sarebbe stato superato: ovvero dichiarando che sul lavoro adotta sempre tutti i dispositivi di protezione previsti dalla legge”. “Tuttavia - aggiunge Munno - quel decreto presenta una lacuna normativa grave che lascia agli operatori in prima linea l'onere di trovare una soluzione ed è tanto più grave se si pensa che il documento di indirizzo ministeriale è stato adottato dopo avere acquisito tutto le consulenze necessarie da un comitato tecnico scientifico composto da soli medici, e che avrebbe dunque dovuto prevedere anche quanto accaduto a Pisa".