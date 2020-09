6/18 ©Fotogramma

In Liguria, stretta sulla movida, da parte del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dopo il vertice in Prefettura sulle disposizioni per l'emergenza Covid nello Spezzino. "Revoco l'ordinanza che permette musica nei locali pubblici, dalle 18 alle 22, fino a quando la situazione non sarà normalizzata", ha deciso il sindaco. Nello Spezzino ci sono 7 ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri, 54 in terapia a media intensità