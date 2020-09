Test di medicina 2020: tutto quello che c'è da sapere

Al via dalle 12 la prova di ammissione: gli iscritti sono 66.638 per 13.072 posti. I candidati devono presentarsi con la mascherina, un documento e le ricevute di iscrizione e pagamento della quota nell’ateneo più vicino alla loro residenza. La prova è composta da 60 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in massimo 100 minuti. Il ministro Manfredi sul nodo di chi non può presentarsi perché si trova in isolamento fiduciario: “È un tema molto delicato, è all'attenzione del governo”

Sono 66.638 gli iscritti al test per la facoltà di Medicina che oggi, dalle 12, affrontano la prova per aggiudicarsi uno dei 13.072 posti a disposizione: ne passerà uno su cinque. Un esame, quello del 2020, segnato inevitabilmente dalla pandemia di Covid-19 e dalle norme di sicurezza da rispettare (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). E rimane il nodo di chi non può partecipare perché si trova in isolamento fiduciario.

Cosa serve vedi anche Test di Veterinaria 2020: 10 mila candidati per 890 posti I candidati sono circa 2mila in meno rispetto all'anno scorso. Chi sostiene il test deve arrivare con mascherina, documento di identità e le ricevute dell’iscrizione e di pagamento del contributo dovuto all’ateneo. Senza questi documenti o se ci si dovesse presentare in ritardo, non si verrà ammessi alla prova. L’esame nell’università più vicina Una delle novità di quest’anno è che, per evitare troppi spostamenti tra regioni, i candidati non sostengono il test nell’università indicata come prima preferenza ma in quella più vicina al loro indirizzo di residenza.

La prova di ammissione leggi anche Al vita test di Medicina a Torino, protesta contro numero chiuso Il test è composto da 60 quesiti a risposta multipla a cui bisogna rispondere in massimo 100 minuti: 18 sono di biologia, 12 di cultura generale, 12 di chimica, 10 di ragionamento logico e 8 di fisica e matematica. Al candidato vengono attribuiti 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni risposta non data. La graduatoria nazionale verrà pubblicata il 29 settembre.