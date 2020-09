Coronavirus, in calo la percentuale di tamponi positivi. I DATI

1/21

Per il quarto giorno consecutivo calano lievemente i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: si fermano sotto quota mille, a 978 (contro i 996 di ieri). Il numero di tamponi fatti, però, è molto più alto di ieri: sono 81.050 (contro 58.518). Otto i morti, 13 i ricoveri in più in terapia intensiva (che, pur rimanendo lontano dalle cifre dei mesi scorsi, aumentano per il quinto giorno consecutivo e superano quota 100). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell’1 settembre

Il bollettino dell'1 settembre