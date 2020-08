Maltempo Alto Adige: esonda Isarco, chiuso tratto autostrada Brennero

Traffico interrotto tra Bolzano e S. Michele per l'esondazione dell'Adige a Egna. Nel paese è in corso un'evacuazione della zona artigianale e delle vie del centro. La palestra della scuola media di lingua tedesca è disponibile come alloggio d'emergenza

Nella città di Chiusa, in Alto Adige, il fiume Isarco è esondato. La Protezione civile ha invitato la popolazione del paese a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a poratarsi nei piani superiori degli edifici. La linea ferroviaria del Brennero è ora chiusa. Nell'abitato di Egna è in corso un'evacuazione a seguito dell'esondazione dell'Adige. Le persone - spiegano i vigili del fuoco - dovrebbero cercare alloggio presso i parenti. La palestra della scuola media di lingua tedesca in via Bolzano è disponibile come alloggio d'emergenza. Le zone evacuate sono gran parte delle vie del centro e la zona artigianale.