Coronavirus, il bollettino dell'8 agosto

I decessi totali sono 35.203. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 347 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 201.947

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 250.103. Le vittime, in totale, sono 35.203, con 13 decessi nelle ultime 24 ore ( ieri 3 ). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 347 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE ).

Guariti e terapia intensiva

I guariti nelle ultime 24 ore sono 305, per un totale di 201.947. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 43, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 771 (-8 rispetto al giorno precedente). Sono invece 12.139 le persone in isolamento domiciliare (+36). I tamponi sono al momento 7.212.207, in aumento di 53.298 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.273.957, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.