Alex Zanardi, prima notte al San Raffaele è trascorsa tranquilla

Il campione paralimpico venerdì 24 è stato trasferito nell'ospedale milanese per l'aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Continuano gli accertamenti, ma per la giornata di sabato non sono previsti altri bollettini

La prima notte che Alex Zanardi ha trascorso nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele di Milano è stata definita "tranquilla". Il campione paralimpico è stato trasferito nel pomeriggio di venerdì 24 a Milano da Lecco, dove si trovava per la riabilitazione successiva all'incidente che lo ha coinvolto il 19 giugno in provincia di Siena.

La moglie Daniela con lui in ospedale approfondimento Zanardi in condizioni instabili: trasferito al San Raffaele di Milano Nell'ospedale milanese, intanto, proseguono gli accertamenti diagnostici iniziati ieri per inquadrare le condizioni cliniche del campione, oltre all'implementazione del piano terapeutico per sistemare gli squilibri fisiologici per cui è stato trasferito. Al fianco di Zanardi, che è stato operato tre volte alla testa a Siena dopo l'incidente, in ospedale c'è la moglie Daniela.

Non sono previsti altri bollettini approfondimento Alex Zanardi, avviata riduzione sedazione. Quadro clinico resta grave Durante la giornata di sabato, hanno fatto sapere dalla struttura ospedaliera, non sono previsti altri bollettini sulle condizioni di Zanardi. Una scelta dovuta anche al fatto che fra giovedì e venerdì si è manifestata un po' di febbre. Almeno fino a ieri sera non risulta sia stata necessaria l'intubazione.