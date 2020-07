Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione

Alex Zanardi (SCHEDA) è stato dimesso e trasferito oggi 21 luglio in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Lo comunica in una nota la direzione sanitaria del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dove era stato ricoverato in coma farmacologico in seguito all'incidente avvenuto il 19 giugno mentre era impegnato in una gara di handbike. Il 53enne bolognese era stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e in seguito messo in sedazione profonda. Dopo la lenta sospensione dei sedativi, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito al campione di lasciare la terapia intensiva dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese e di essere trasferito. Ora lo attende un lungo percorso riabilitativo (LE PAROLE DI ALEX PRIMA DELLA PARTENZA: VIDEO).