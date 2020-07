Ponte di Genova, comincia il collaudo statico: potrà durare 6 giorni

Cosa prevede il collaudo

approfondimento

Le prove di carico sono iniziate intorno alle 8. Al momento si sta svolgendo la cosiddetta "fase zero": prevede un primo transito in 'formazione serrata' dei tir (un peso di circa 25 mila tonnellate) a marcia lenta per permettere l'assestamento strutturale dell'impalcato. Poi alcuni mezzi percorreranno, sempre a marcia lenta, la carreggiata nord e a seguire la carreggiata sud per testare la capacità di 'torsione' dell'impalcato stesso. Infine è prevista la prova di frenatura: alcuni mezzi 'pianteranno' i freni contemporaneamente in un punto definito per testare la capacità del ponte di sopportare grandi pesi in 'orizzontale'. Ci sarà poi una pausa per portare sul ponte altri mezzi e nel pomeriggio sono previste le prime prove statiche. Per il ponte vengono usati autoarticolati, mentre per la rampa di levante vengono usati i carrelli telecomandati.