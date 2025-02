Carnevale a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere

Come in passato, anche quest’anno nella città piemontese sarà un Carnevale all'insegna del folklore, del divertimento, delle antiche tradizioni. Gli eventi in programma che si concentreranno in particolar modo tra il 27 febbraio (Giovedì Grasso) e il 4 marzo (Martedì Grasso)

Carlevé ‘d Turin, torna anche quest’anno in città con un ricco calendario di appuntamenti sino al 9 marzo 2025. La storica manifestazione porterà nel capoluogo piemontese l’atmosfera festosa del Carnevale con sfilate, carri allegorici, feste in maschera, pupazzi e coriandoli a volontà. Il cuore pulsante del Carnevale Torinese sarà, come da tradizione, il Luna Park della Pellerina, situato in Corso Appio Claudio. Questo iconico parco divertimenti sino al 9 marzo offrirà oltre 130 attrazioni, tra giostre adrenaliniche, giochi a premio e spettacoli per tutte le età. Un luogo magico in cui grandi e piccini potranno vivere momenti di spensieratezza e divertimento.

La Fiera dei Vini

Quest’anno, il Parco della Pellerina accoglierà un’interessante novità per tutti gli appassionati di enogastronomia: la Fiera dei Vini. Dal 1° febbraio al 4 marzo, i visitatori potranno scoprire e degustare una vasta selezione di vini italiani e internazionali, in un percorso sensoriale che celebra la tradizione vinicola e la cultura del buon bere. Un evento che unisce il fascino del Carnevale al piacere di un buon calice di vino, regalando ai visitatori un’esperienza unica tra divertimento e gusto.