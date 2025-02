Carnevale 2025, cosa fare a Roma: gli eventi da non perdere

Anche quest’anno nella Capitale sarà un Carnevale all'insegna del folklore, del divertimento, delle antiche tradizioni. Gli eventi in programma che si concentreranno in particolar modo tra il 27 febbraio (Giovedì Grasso) e il 4 marzo (Martedì Grasso)

Sfilate, carri allegorici, feste in maschera, pupazzi e coriandoli a volontà: il Carnevale non passa mai inosservato a Roma e nei borghi che circondano la Capitale che scalda i motori per far vivere a grandi e bambini un Carnevale indimenticabile. Un evento particolare è previsto per sabato 1° marzo lungo il Tevere, quando si svolgerà la IV edizione del carnevale tiberino un evento di attività ludica all’area aperta che vede protagonista il fiume lungo le sponde e nell’acqua. L’appuntamento è alle ore 10:00 presso Scalo de Pinedo (metro Flaminio) dove animatori accoglieranno i bimbi mascherati accompagnati dalle famiglie. Alle 11:00 partirà la camminata guidata a piedi delle maschere presenti fino a Castel Sant’Angelo dove ci saranno piccoli premi per tutti. Contemporaneamente in fiume partiranno le canoe, i gommoni e la sfilata degli “animali fantastici del Tevere”.

La Tarantella di Carnevale

Torna la Tarantella del Carnevale all'Auditorium Parco della Musica. Domenica 2 marzo, in programma la festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di tarantelle, appunto, un grande concerto alle ore 18 in Sala Sinopoli e una parata mascherata alle ore 17 negli spazi all’aperto dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Carnevale al Pincio 2025

"Pinciaroli ....tutti pronti?". I Pattinatori del Pincio chiamano a raccolta tutti gli amanti del Carnevale, grandi e bambini, e danno loro appuntamento, domenica 2 marzo, alle 14, in piazzale dei Martiri, al Ponte del Pincio per il tradizionale Carnevale al Pincio. I bambini faranno un giro per Villa Borghese mentre i grandi proseguiranno per le vie della città. Sono ammesse trombe, trombette, trombettine, coriandoli, stelle filanti e tutto ciò che ci possa far divertire.