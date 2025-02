Sparatoria in panetteria a Milano, sospettato è il figlio del gestore

Potrebbero essere a una svolta le indagini della Squadra Mobile di Milano sull'omicidio di Ivan Disar, ucraino di 49 anni, ucciso a colpi di pistola in una panetteria di piazzale Gambara a Milano nel tardo pomeriggio di sabato e sul ferimento di Pavel Kioresko, 26 anni, anche lui raggiunto dai colpi ma che non è in pericolo di vita. Una pista porterebbe al figlio del panettiere come possibile autore della sparatoria. Come riportato nelle pagine di alcuni quotidiani, all'origine dell'omicidio e del ferimento sembra esserci stata una banale lite all'interno della panetteria-pasticceria dove si trovava anche un'amica dei due ucraini che è rimasta illesa. L'uomo avrebbe impugnato una pistola calibro 38 e avrebbe sparato indistintamente ai due ucraini. Il figlio del panettiere è ancora ricercato dalla Polizia.

Cosa è successo sabato

L'esecuzione con alcuni colpi di pistola calibro 38 sparati nella panetteria-pasticceria poteva far pensare a un regolamento di conti nell'ambito della criminalità organizzata. Invece la pista su cui si lavora è quella di un gesto di rabbia, dopo una lite o dei rancori personali con i due cittadini ucraini. Chi ha sparato era a volto scoperto e non mancano i testimoni che l'hanno visto da vicino dato che il tutto è avvenuto all'orario dell'aperitivo e il negozio si trova accanto a una enoteca e all'ingresso della metro. I due ucraini, che abitano in zona, prima hanno bevuto un drink in un bar vicino poi sono entrati in panetteria, dove erano erano con una donna loro connazionale che li aveva raggiunti per mangiare qualcosa. Lì sono rimasti circa un'ora prima dell'irruzione del killer.

Le vittime

Ivan Disar, 49 anni ucraino, sposato con figli, è morto poco dopo il suo ricovero in ospedale al Policlinico. Il 26enne Pavel Kioresko, autotrasportatore, è rimasto ferito è fuori pericolo di vita dopo essere stato operato per estrarre un proiettile in pieno petto all'ospedale San Carlo. Un secondo, sempre al petto, l'ha trapassato ed ora è ricoverato in rianimazione.