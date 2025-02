Spari a Milano, caccia al killer. Sparita donna che era con le vittime

Sei i colpi sparati nella panetteria in piazzale Gambara, di cui quattro andati a segno: nel mirino c'erano due cittadini ucraini. Il 49enne è morto, mentre il 26enne (operato) non è più in pericolo di vita. Giallo intorno all'identità di una ragazza che, secondo le testimonianze, "era con i due uomini e poi si è allontanata dal negozio dopo l'agguato"

È caccia al killer che ieri, 15 febbraio, ha sparato a due cittadini ucraini , uccidendone uno, in un panificio-pasticceria in piazzale Gambara, a Milano. Sei i colpi esplosi, di cui quattro andati a segno: due hanno preso al fianco un 49enne, deceduto poco dopo, mentre altri due hanno centrato il connazionale di 26 anni, che operato non è più in pericolo di vita. Il killer è fuggito prima dell’arrivo dei soccorsi. Come riporta il Corriere della Sera, secondo alcune testimonianze, sulla scena ci sarebbe stata anche una ragazza, forse in compagnia dei due uomini, e si sarebbe allontanata dopo gli spari.

Il racconto del titolare

Come riporta il Corriere, a coordinare le indagini c'è il pm Carlo Enea Parodi. Secondo quanto emerso, all'interno della pasticceria non ci sarebbero telecamere. Nella serata di ieri, i poliziotti hanno anche ascoltato il titolare del negozio, che però, sotto choc, ha detto di non aver visto nulla perché in quel momento era impegnato nel retro del locale per preparare l'ordinazione dei due ucraini. Si sarebbe tuttavia accorto, prima degli spari, dell'ingresso di una terza persona.

Cosa è successo

Ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, due cittadini ucraini sono entrati nella panetteria: hanno ordinato qualcosa da mangiare e il titolare del locale si è avviato in cucina. Subito dopo una terza persona è entrata nel negozio, sparando ai due avventori: entrambi vengono feriti, uno in modo letale. Il 49enne è stato portato dai soccorritori del 118 al Policlinico di Milano, dove non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 26enne è stato invece trasportato all'ospedale San Carlo, dove operato non è più in pericolo di vita. Il killer, come detto, è scappato. Inquietante lo scenario cui si sono trovati di fronte polizia e Scientifica al loro arrivo: macchie di sangue enormi sul pavimento, in particolare a pochi passi dal bancone principale, vicino a confezioni di acqua minerale accatastate in un angolo del panificio. Secondo indiscrezioni, ci sarebbero altri testimoni della sparatoria che in quel momento erano nell'enoteca accanto alla panetteria. Il loro racconto potrebbe risultare decisivo per risalire all'identità del killer, insieme alle immagini di eventuali telecamere nella zona. Il panificio è proprio di fronte alla fermata Gambara della metro 1, sulla linea rossa.