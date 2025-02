Milano, sparatoria in piazzale Gambara. Un morto e un ferito grave

Sparatoria nella serata di oggi, 15 febbraio, in piazzale Gambara a Milano. Un uomo è morto prima dell’arrivo in ospedale, un altro è rimasto ferito. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30, quando sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e due automediche in codice rosso. Entrambe le persone coinvolte sarebbero di origine ucraina. L'autore dell'agguato è fuggito.

Il primo dei due uomini è stato portato al Policlinico, dove i medici ne hanno constato il decesso poco dopo. Il secondo, di 26 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Carlo. Sul posto anche le volanti della polizia e gli agenti della scientifica per eseguire gli accertamenti.

Ricercata la persona che ha sparato

La polizia sta cercando la persona che questa sera ha sparato ai due uomini, per poi allontanarsi subito dopo. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i due sono entrati in una panetteria per ordinare qualcosa da mangiare. I colpi sono stati esplosi non appena il titolare si è voltato ed è andato in cucina.