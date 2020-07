Nata a Firenze nel 1955, figlia di un alto magistrato, è in magistratura dal 1980. Addetta al settore penale, dal 1981 al '98 è stata pm a Firenze. Poi per 4 anni è stata togata di Magistratura Indipendente al Csm. Dal 2003 ha lavorato in Cassazione come consigliere e dal gennaio 2016 a oggi ha presieduto la Corte d'appello di Firenze. È la prima donna ai vertici della Suprema Corte