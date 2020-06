Coronavirus Veneto, nuova ordinanza di Zaia: sì a sport di contatto

Secondo le nuove regole, possono riprendere anche le processioni e sparisce il limite di capienza sui mezzi di trasporto. "È una delle ordinanze più toste che abbiamo firmato - ha spiegato il governatore - e le linee guida sono state approvate dal Dipartimento prevenzione"

Via libera agli sport di contatto e alle processioni, nessun limite di capienza sui mezzi di trasporto, riapertura di ippodromi e saune. Sono i contenuti della nuova ordinanza che il presidente del Veneto Luca Zaia firmerà nelle prossime ore nell'ambito dell'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - NUOVE REGOLE IN AEREO) e che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi, 26 giugno, fino al 10 luglio. "Stiamo controllando se servono aggiustamenti - ha dichiarato Zaia - È una delle ordinanze più toste che abbiamo firmato e le linee guida sono state approvate dal Dipartimento prevenzione".

Tornano anche i quotidiani negli esercizi pubblici e privati leggi anche Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. LIVE Sono di nuovo autorizzati gli sport di contatto e di squadra (CTS DICE "NO" ALLA RIPARTENZA) così come le saune, ma non i bagni turchi, dove si dovrà mantenere una temperatura tra 80 e 90 gradi. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l'ordinanza prevede il ritorno alla capienza prevista dall'omologazione. Il provvedimento dispone inoltre che i quotidiani potranno essere messi a disposizione negli esercizi, pubblici e privati, con sale d'aspetto, anche in più copie.