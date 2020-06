Caso procure, chiesto processo disciplinare per Palamara e altri 9

Al centro della richiesta della procura generale della Cassazione la vicenda dell'incontro all’hotel Champagne e altri casi legati. Tra i soggetti coinvolti anche gli ex togati del Csm Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepri, Gianluigi Morlini e Luigi Spina e il deputato di Iv e magistrato in aspettativa Cosimo Ferri

La procura generale della Cassazione, nell’ambito del caso procure , ha chiesto alla sezione disciplinare del Csm il processo disciplinare per 10 magistrati coinvolti nella vicenda dell'incontro all’hotel Champagne - in cui si parlava di nomine ai vertici degli uffici giudiziari - e in altri casi legati. Tra loro anche Luca Palamara, ex pm di Roma da poco espulso dall’Associazione nazionale magistrati . La richiesta del pg Giovanni Salvi è arrivata dopo la chiusura della prima tranche della sua istruttoria condotta sugli atti dell'inchiesta di Perugia.

Le persone coinvolte

Davanti al “tribunale delle toghe” dunque si aprirà il processo disciplinare per Palamara, il deputato di Iv (magistrato in aspettativa) Cosimo Ferri, i 5 ex togati del Csm - Antonio Lepre, Luigi Spina, Gianluigi Morlini, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli - che si sono dimessi lo scorso anno a seguito dello scandalo, l'ex pm della Dna Cesare Sirignano, l'ex pm di Roma Stefano Rocco Fava e due magistrati segretari del Csm (per uno di questi la richiesta di giudizio disciplinare era già stata avanzata in precedenza).