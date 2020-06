Caso procure, Poniz: "Da sanzionati condotte perfino minatorie". VIDEO

Il presidente dell'Anm su altre possibili indagini interne alla magistratura: "Non mi meraviglierei". E sull'arrivo di Cantone a Perugia: "Finalmente, un ufficio così rilevante non può rimanere un anno vacante"

"Rileggeremo tutti gli atti pubblicati dai giornali"

"L'associazione - continua Poniz - l’anno scorso ha chiesto, e ora di nuovo, dopo che le indagini sono formalmente chiuse, tutti gli atti che i giornali hanno in parte pubblicato. Li leggeremo, capiremo quali sono le condotte e torneremo ad affrontare quelle disciplinari nei confronti di qualsiasi collega che in esse dovesse comparire come autore di condotte eticamente irregolari nei confronti del nostro statuto".

"Non mi meraviglierei di altre indagini interne"

Poniz sottolinea che, in caso di nuove indagini interne all'Anm o al Csm, non sarebbe sorpreso: "Se le conversazioni riportate sono fedeli e complete, ci sono spazi per le valutazioni di rilevanza disciplinare".

"Finalmente un procuratore a Perugia, importanza fondamentale"

Infine, sull'arrivo di Raffaele Cantone a Perugia, Poniz aggiunge: "L’unico segnale che commento positivamente è che finalmente un procuratore della Repubblica torna in un ufficio rimasto un anno vacante, che non può essere". Per il numero uno dell'Anm, infatti, Perugia "ha un compito delicato, cioè la competenza processuale a indagare sui magistrati romani, quindi si può solo immaginare quanto ciò sia rilevante".