Mattarella inaugurerà il prossimo anno scolastico a Vo’

Zaia: "Bel riconoscimento per il Veneto"

"Il Presidente Mattarella mi aveva informato e la considero una bella notizia, la sua disponibilità, un bel riconoscimento per Vo' e per il Veneto, che su aggiunge alla dichiarazione del Presidente a favore dell'autonomia regionale, per cui la strada è segnata". Queste le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia. Era stato proprio lui ad ordinare i tamponi a tutta la popolazione di Vo’ in seguito al focolaio che si era sviluppato. "Andremo a Vo' a inaugurare l'anno scolastico - ha proseguito - e il Presidente sarà l'ospite d'onore. Mi sembra un bel riconoscimento per la storia sanitaria ed epidemiologica del Veneto, oltre che una forma di ringraziamento per i sanitari. Del resto, ricordo che sto portando avanti la partita di un riconoscimento ufficiale di peso, un'onorificenza per Vo', simbolo come primo Paese in quarantena, col primo morto in Italia, realtà in cui abbiamo fatto i primi 3.000 tamponi", ha concluso.