Coronavirus, il bollettino della protezione civile dell'8 maggio

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.747, per un totale di 99.023. Il totale delle vittime è di 30.201, 243 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.168, 143 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il trentaquattresimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 14.636 sono poi ricoverati con sintomi - 538 in meno rispetto a ieri - e 72.157 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 63.775 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.445.063. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.608.985 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 45.428 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - LA FASE 2 IN ITALIA: COSA SI PUÒ FARE E COSA NO - GLI SPOSTAMENTI CONSENTITI TRA REGIONI).