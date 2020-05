FAI, torna il censimento de “I luoghi del cuore”

Per la decima edizione torna il censimento del FAI, il fondo ambiente italiano, su "I Luoghi del cuore". Tutti i cittadini, in Italia e all'estero, sono chiamati a votare i posti italiani che amano di più e che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Quest'anno è possibile indicare il "luogo del cuore FAI" fino al 15 dicembre 2020. Il fondo ambiente italiano ha previsto, inoltre, due premi speciali dedicati alle bellezze dell'Italia sopra i 600 metri e, in piena emergenza Coronavirus, ai luoghi storici della salute ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE )

Il censimento

"I luoghi del cuore FAI" è un censimento che viene organizzato ogni anno dal Fondo Ambiente Italiano con Intesa Sanpaolo, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Mibact. Tra i posti da votare quest'anno ci sono case montane, sentieri secolari, chiesette e castelli arroccati sulle vette. Ma anche farmacie storiche o ospedali nati nel Rinascimento. "In questi due mesi di quarantena - ha spiegato il vicepresidente esecutivo del Fai, Marco Magnifico, che in occasione della conferenza web ha annunciato anche la riapertura dei beni del Fai a fine mese - gli italiani sembrano aver riscoperto quanta voglia di Italia hanno. I luoghi del cuore incarnano questo amore, spesso campanilistico, un po' come siamo noi". Ai tre luoghi più votati andranno 50, 40 e 30 mila euro di finanziamento, 20 mila ai vincitori delle classifiche speciali, mentre il più caldeggiato via web sarà protagonista di un video a cura della Fondazione.

La riscoperta della campagna

Dal 2003 a oggi, la campagna è diventata cassa di risonanza in favore di piccole e grandi bellezze da non dimenticare, con 119 progetti promossi in 19 regioni, più di 7 milioni di voti ricevuti - 2,2 solo nel 2018 - più di 800 comitati nati e una mappatura unica e spontanea di oltre 37 mila beni. Tra le vittorie, ricorda la responsabile del progetto, Federica Armiraglio, "c'è il recupero e l'apertura della Tomba degli scudi nella Necropoli Monterozzi di Tarquinia". O le piccole case montane al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento. "Le notai nel '99 quando ci chiesero di salvare il Giardino e stavano già crollando", ha detto Magnifico.

Come votare "I luoghi del cuore FAI"

Per votare basta andare sul sito del FAI e cercare il nome del luogo del cuore. Se è già in classifica basterà fare click sul pulsante "Vota con 1 click", registrarsi al sito FAI o effettuare l'accesso, se già registrati, tramite email o Facebook. Se, invece, il luogo preferito non è ancora stato inserito, lo si può aggiungere registrandosi o accedendo al sito.