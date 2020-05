Coronavirus, anticorpi estratti dal plasma per curare il Covid-19

L'Istituto Mario Negri, in collaborazione con l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ha avviato uno studio che estrae direttamente gli anticorpi per il Covid-19 dal plasma. Un metodo innovativo che di fatto va oltre le infusioni di plasma e potrebbe rappresentare un passo avanti nella lotta al coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA).

Il filtro che cattura gli anticorpi



L'intuizione, arrivata dal dottor Piero Luigi Ruggenenti, primario di neurologia all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, prevede un filtro che è una sorta di "catturatore di anticorpi". "Il plasma che passa prende tutti gli anticorpi che ci sono e il liquido, arricchito di anticorpi, si accumula. Dato che il donatore è stato in precedenza testato, si sa in anticipo che ha gli anticorpi anti Covid-19 e dunque c'è la certezza che alla fine del processo ci siano gli anticorpi", spiega il professor Ruggenenti.