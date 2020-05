Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 7 maggio

Quasi 600 ricoverati in meno

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 3.031, per un totale di 96.276. Il totale delle vittime è di 29.958, 274 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.311, 22 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il trentatreesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 15.174 sono poi ricoverati con sintomi - 595 in meno rispetto a ieri - e 73.139 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 70.359 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.381.288. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.563.557 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 13.665 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - LA FASE 2 IN ITALIA: COSA SI PUÒ FARE E COSA NO - GLI SPOSTAMENTI CONSENTITI TRA REGIONI).

I dati regione per regione

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:



32.015 in Lombardia

14.469 in Piemonte

8.011 in Emilia-Romagna

6.534 in Veneto

4.716 in Toscana

3.248 in Liguria

4.348 nel Lazio

3.247 nelle Marche

2.800 in Puglia

2.139 in Campania

2.127 in Sicilia

1.770 in Abruzzo

910 nella Provincia autonoma di Trento

927 in Friuli Venezia Giulia

633 in Calabria

583 in Sardegna

551 nella Provincia autonoma di Bolzano

170 in Molise

155 in Basilicata (la Protezione civile segnala che la Regione Basilicata, a seguito di ulteriori verifiche, ha ridotto di 16 unità il numero dei casi totali)

141 in Umbria

130 in Valle d’Aosta.