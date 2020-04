In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 165.155 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Di questi, 105.418 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 962, per un totale di 38.092. Il totale delle vittime è di 21.645, 578 in più rispetto a ieri. Sono 3.079 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 107 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il dodicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 27.643 sono poi ricoverati con sintomi - 368 in meno rispetto a ieri - e 74.696 sono in isolamento domiciliare, quasi il 71% del totale. Tornano a crescere anche i tamponi eseguiti dopo il calo di ieri: nella giornata di oggi sono 43.715 in più, per un totale di 1.117.404. Ieri erano stati 26.779. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (LOCKDOWN ESTESO FINO AL 3 MAGGIO - UN MESE DI LOCKDOWN: LE GRAFICHE - I NUMERI DELL'ITALIA).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che i pazienti attualmente positivi sono:

32.921 i malati in Lombardia

13.577 in Emilia-Romagna

13.195 in Piemonte

10.789 in Veneto

6.417 in Toscana

3.464 in Liguria

3.097 nelle Marche

4.047 nel Lazio

3.087 in Campania

2.104 a Trento

2.573 in Puglia

1.394 in Friuli Venezia Giulia

2.081 in Sicilia

1.810 in Abruzzo

1.576 nella provincia di Bolzano

582 in Umbria

870 in Sardegna

819 in Calabria

548 in Valle d'Aosta

261 in Basilicata

206 in Molise.

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

11.377 in Lombardia

2.788 in Emilia-Romagna

2.015 in Piemonte

940 in Veneto

556 in Toscana

807 in Liguria

746 nelle Marche

311 nel Lazio

278 in Campania

318 nella provincia di Trento

288 in Puglia

212 in Friuli Venezia Giulia

181 in Sicilia

240 in Abruzzo

223 nella provincia di Bolzano

54 in Umbria

83 in Sardegna

71 in Calabria

121 in Valle d'Aosta

21 in Basilicata

15 in Molise.

Guerra (Oms): "Tamponi periodici a lavoratori"

Non solo i test sierologici: per garantire la sicurezza e un'adeguata sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro è necessaria "l'esecuzione periodica dei tamponi" ai lavoratori. A dirlo è stato il vicedirettore dell'Oms e membro del comitato tecnico scientifico Ranieri Guerra, intervenuto in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiedeva come si procederà in vista della riapertura delle attività. I test, ha aggiunto, serviranno per "prevedere una valutazione dello stato immunitario" dei lavoratori, ai quali devono essere garantiti "livelli di massima sicurezza".

"La Lombardia sarà pilota della riapertura, serve estrema cautela"

Guerra ha poi spiegato sulla fase 2 e la ripartenza: "La valutazione del rischio è la procedura essenziale per capire cosa può riaprire e in base a quali requisiti. Come si può mitigare il rischio fino a ridurlo a zero. Tenendo conto delle filiere e dei trasporti per i lavoratori". Guerra ha sottolineato che "la Lombardia è il pilota di quanto accadrà nelle altre regioni, dovrà essere estremamente cauta e valutare sia rischio che protocolli per renderlo pari a zero: stato di salute dei lavoratori, classe di età a rischio, quale stato immunitario e suscettibilità al contagio e rischio esterno al posto di lavoro".

Guerra (Oms): "Massacro nelle Rsa una lezione, governo spieghi cos'è accaduto"

Sulle numerose morti avvenute nelle strutture per anziani, Guerra ha affermato: "Servono un ripensamento e una revisione per un adeguamento progressivo non solo degli standard di cura ma anche dei percorsi di presa in carico". Duro il commento del vicedirettore dell'Oms: "Il massacro che abbiamo visto nelle Rsa dev'essere un'occasione da non disperdere per ripensare ad assistenza e cura. L'Oms chiede al governo cosa è successo e come mai. Ci sono standard di prevenzione che devono essere molto più cogenti".

Data ultima modifica 15 aprile 2020 ore 18:47