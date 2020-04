Attesa per la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte in cui, come ha annunciato lui stesso su Twitter, aggiornerà il Paese sul Mes e "su altre importanti questioni", tra cui anche le nuove strategie sulle restrizioni in campo. "Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul #MES non è mai cambiata e mai cambierà", ha precisato Conte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI - LE DICHIARAZIONI DELL'ISS).

Atteso il nuovo dpcm sulle misure anti contagio

Questa mattina, il presidente del Consiglio si è riunito, per oltre due ore, con i capi delegazione di maggioranza, i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo della riunione il nuovo dpcm sulle misure anti contagio da adottare dopo il 13 aprile, quando scadranno quelle attualmente in vigore. Il governo, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe intenzionato a prolungare le restrizioni: la nuova data per la ripartenza potrebbe essere fissata al 3 maggio.

Iss: "Curva decresce, positivo. Ma non abbassare la guardia"

Intanto, sulla situazione nel nostro Paese, l'Iss ha fatto sapere che la curva "mostra chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo, ma non deve farci abbassare la guardia". Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha quindi ricordato: "Il quadro ci dà indicazioni di efficacia delle misure", ma "non dobbiamo illuderci che la situazione si risolva". "Le misure", ha avvertito, "sono essenziali per mantenere la curva, quando sarà scesa, sotto la soglia di 1 per i contagi".

Data ultima modifica 10 aprile 2020 ore 15:57