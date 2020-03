Nel consueto punto di aggiornamento dei dati forniti dalla Protezione Civile, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Angelo Borrelli, ha affermato che sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, 10 marzo, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più. Le persone guarite dopo aver contratto il virus sono 1.045, 41 in più di ieri. Borrelli ha poi aggiunto che "in assenza della possibilità di mantenere la distanza è raccomandato l'uso delle mascherine", ricordando comunque che "il Comitato scientifico raccomanda di rispettare rigorosamente la distanze di un metro come principale criterio di contenimento del virus" (LO SPECIALE - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).

"Crescita odierna nel trend dei giorni scorsi"

Borrelli ha ricordato che “i dati della Lombardia” di ieri, 10 marzo, “erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato”, e poi ha sottolineato che “in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi". Il comissario ha spiegato che sono circa 600 i malati di cui ieri non erano disponibili i dati (SPOSTAMENTI LIMITATI: IL DECRETO - LE FOTO DELLE CITTA' DESERTE).

Superati i mille malati in terapia intensiva

Il commissario Borrelli ha spiegato anche che sono stati superati i mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in più rispetto al giorno precedente. Dei 10.590 malati complessivi, 5.838 sono poi ricoverati con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

I contagiati regione per regione

Dai dati diffusi dalla Protezione civile alle 18 dell'11 marzo emerge che le persone attualmente affette da Covid-19 in Italia sono:

5763 in Lombardia

1588 in Emilia-Romagna

940 in Veneto

480 in Piemonte

461 nelle Marche

314 in Toscana

181 in Liguria

149 in Campania

125 in Lazio

110 in Friuli-Venezia Giulia

81 in Sicilia

75 a Bolzano

74 a Trento

71 in Puglia

44 in Umbria

37 in Abruzzo

37 in Sardegna

17 in Calabria

19 in Valle D’Aosta

16 in Molise

8 in Basilicata

Le vittime sono:

617 in Lombardia

113 in Emilia-Romagna

29 in Veneto

21 in Piemonte

18 nelle Marche

8 in Liguria

6 in Lazio

6 in Friuli-Venezia Giulia

5 in Puglia

1 in Abruzzo

1 in Toscana

1 in Campania

1 in Valle d’Aosta

Iss: "Il virus non è diventato più aggressivo in Italia, è come quello in Cina"

In conferenza stampa Giovanni Rezza, direttore Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, ha sottolineato che "ci sono solo piccole mutazioni, il virus è come quello cinese, che viene da Wuhan, non è diventato più aggressivo" in Italia. Rezza ha spiegato che "l'Iss ha isolato e sequenziato il genoma del virus di un paziente cinese allo Spallanzani e di un paziente lombardo, tutto il genoma. Ora facciamo lo stesso con un paziente veneto".