"Anche dove ci sono pochi casi, bisogna adottare i comportamenti per far diffondere più lentamente l'infezione". L'appello a rispettare le indicazioni fornite dalle autorità per limitare i contagi da coronavirus è arrivato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, durante la quotidiana conferenza stampa per fare il punto sulla situazione. "Abbiamo evidenze di atteggiamenti superficiali", ha spiegato Brusaferro, raccomandando a tutti "grande attenzione e consapevolezza". Al suo appello si è aggiunto quello del capo della Protezione civile e commissario all'emergenza Angelo Borrelli: "Vinciamo questa guerra se adottiamo comportamenti responsabili. Cambiamo modo di vivere, specie se siamo nelle categorie più fragili ed esposte".

Le raccomandazioni agli anziani

Un invito particolare Brusaferro l’ha rivolto poi ai cittadini in età più avanzata, quelli maggiormente a rischio: “Gli anziani si muovano il meno possibile dalla propria abitazione, evitino i luoghi affollati e non affollino le sale d’attesa degli studi medici”. Le analisi della mortalità con coronavirus in Italia, citate da Brusaferro, mostrano infatti che l’età media delle vittime è di oltre 81 anni, che si tratta prevalentemente di maschi e di portatori di più patologie: nell’80% dei casi più di due, nel 60% più di tre. “Solo il 2% non ha patologie”, ha spiegato il medico e accademico.

Non affollare ospedali e sale d’attesa

La sintomatologia, ha detto Brusaferro, è rappresentata dall’associazione di febbre e difficoltà respiratorie. “Gli anziani con questi sintomi - ha aggiunto - contattino il proprio medico, il 112, stiano a casa e non affollino i pronti soccorsi o le sale d’attesa dei medici”.