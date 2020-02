Attività scolastiche sospese in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna fino all’8 marzo, non una chiusura totale. Questo, da quanto si apprende, sarebbe stato stabilito dal governo in riunione con il Comitato tecnico scientifico in merito alle disposizioni di sicurezza contro il Coronavirus. Per quanto riguarda la regione Marche, c’è il ritorno a tutte le altre attività così come avviene per tutte le altre regioni che avevano sottoscritto l'ordinanza unica nazionale (LO SPECIALE DI SKY TG24 - LA MAPPA DEL CONTAGIO - LE FAQ DEL MINISTERO - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).

Bonaccini: "Previsioni aggiornate settimanalmente"

In un post su Facebook, il cui contenuto è stato poi confermato a Sky TG24, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha spiegato che "il Comitato Tecnico Scientifico e il governo ritengono di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica". Il presidente ricorda che "ci eravamo prefissi di rimetterci prima alle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, così come di attendere l'indicazione del governo che garantisse una omogeneità degli interventi", ma "riteniamo di dover già ora dare questa prima comunicazione per dare modo alle famiglie di potersi organizzare in vista dei prossimi giorni" (GUARDA L'INTERVISTA INTEGRALE).