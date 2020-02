"È stata disposta una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento per tutti coloro che sono venuti a contatto" con i tre nuovi contagiati a Codogno (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Così il premier Giuseppe Conte intervenuto da Bruxelles poche ore dopo la notizia del 38enne di Codogno in gravi condizioni, oltre alla moglie e all’amico positivi. Conte ha ha anche aggiunto che la quarantena sarà predisposta "per chi è stato nelle aree a rischio e le aree a rischio le definisce con aggiornamento costante l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi la quarantena non riguarda tutti quelli che vengono dalla Cina, ma solo chi è stato nelle aree a rischio".

"Nessun allarmismo"

"Abbiamo adottato in pieno accordo con il ministro Speranza e gli altri ministri una linea di massima precauzione e prudenza e questo ci consente di scacciare via qualsiasi allarmismo sociale, qualsiasi panico" ha proseguito il premier da Bruxelles, riferendosi in particolare ai tre nuovi casi di contagio da Coronavirus nel lodigiano. "Dovete fidarvi - ha poi detto Conte rivolto ai giornalisti che lo attendevano all'ingresso del Consiglio europeo - di quelle che sono le indicazioni ufficiali del ministero della Salute. Perchè abbiamo un comitato tecnico scientifico che ci offre la base tecnica e scientifica di valutazione. Ovviamente un attimo dopo, conseguentemente - ha detto ancora Conte - adottiamo tutte le iniziative e le indicazioni anche sul piano politico che sono necessarie per la popolazione. Siamo già a livello di massima precauzione".