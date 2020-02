Un rapper e un cantante neomelodico, insieme ada altre persone, stavano girando senza autorizzazione, in un'area non trafficata alla periferia di Bari, un videoclip musicale in cui veniva simulato l'assalto a un furgone portavalori, con tanto di pistole finte e passamontagna. Ma nel corso delle riprese sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato tutto.

La dinamica

L’episodio è avvenuto due giorni fa in via Conenna, nel quartiere Sant'Anna. Il controllo delle forze dell’ordine è partito dopo la segnalazione di alcuni cittadini, che avevano notato quanto stava accadendo. La scena che si è presentata ai carabinieri è stata quella di un furgone affiancato da due auto e due moto. Tutto intorno c'erano 15 persone e il regista del video, che sarebbe dovuto essere successivamente pubblicato su Youtube.

Trovate anche pistole giocattolo

Due persone sono state trovate in possesso di una pistola giocattolo e uno anche di un passamontagna. In un'auto i militari hanno trovato anche tre pistole giocattolo prive di tappo rosso, e un drone per le riprese. Tutti i veicoli e il materiale per il video sono stati sequestrati. I carabinieri hanno identificato tutte le persone presenti e inoltrato una dettagliata segnalazione in procura. Al momento si ipotizza il reato di istigazione a commettere un delitto ma non è escluso che i magistrati possano in seguito contestare altre accuse.