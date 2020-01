Stanchezza, preoccupazione e irritazione per non essere stati informati di quanto sta accadendo a bordo. Questi gli stati d’animo di alcuni dei 6mila passeggeri bloccati dalle 7.30 del 30 gennaio sulla nave da crociera Costa Smeralda di Costa Crociere nel porto di Civitavecchia, Roma, per un caso di sospetto coronavirus a bordo (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE -TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Qualcuno di loro si è sfogato con i media, altri si sono affidati a Twitter: “Siamo bloccati senza ufficialmente saperne il motivo”, ha scritto un utente sul social network. Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha vietato lo sbarco autorizzato dalla Sanità Marittima rimandando la decisione a dopo l’arrivo degli esiti delle analisi condotte dai medici dell’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma sulla donna originaria di Macao, Cina, che accusa febbre alta, e sul marito, che per il momento non presenta sintomi.

Preoccupazione tra i passeggeri: "Non abbiamo informazioni"

“Non abbiamo informazioni, Internet dentro la nave non funziona e non riusciamo ad avere notizie. Ma soprattutto prendiamo i pasti tutti insieme negli spazi comuni e non sappiamo se qualcuno è infetto. Non ci sono stoviglie monouso - ha raccontato un crocerista pugliese che oggi avrebbe dovuto lasciare la nave con la famiglia -. Nelle sale i televisori trasmettono pubblicità, noi vorremmo vedere i telegiornali e capire che cosa succede”. “Siamo un po' preoccupati - ha commentato un altro passeggero -. Dalla nave, a parte i medici, non scende e non sale nessuno. Qualcuno, che ha solo l’influenza, è rimasto in cabina. È una vacanza che rischia di finire come un incubo, speriamo di scendere presto”.

Nervosismo a bordo, tanti bimbi e anziani

Un utente ha pubblicato su Twitter alcune immagini dell’interno della Costa Smeralda. Nelle foto si vedono alcuni passeggeri seduti per terra o sugli scalini della nave oppure che affollano con i propri bagagli i corridoi. “Chi di noi oggi ha concluso il viaggio è senza cabina - ha poi spiegato un altro passeggero - siamo tutti nelle zone comuni e comincia a circolare un certo nervosismo. A bordo ci sono tanti bambini e anziani”. Lo stesso turista racconta anche che “tutti i passeggeri asiatici a bordo della nave indossano le mascherine per precauzione, anche noi le abbiamo chieste ma non ce ne sono”.

Data ultima modifica 30 gennaio 2020 ore 19:11