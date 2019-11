“Chiaramente mi fa paura, mi preoccupa e mi fa male, ma non mi sorprende”. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, geometra 31enne deceduto durante la detenzione nel 2009, ha commentato a Sky TG24 le minacce di morte ricevute sui social. "Abbiamo esponenti del mondo politico, tra l’altro un ex ministro, che nell’importante giorno delle condanne per omicidio dice che la droga fa male", afferma Ilaria Cucchi (LA QUERELA A SALVINI). "Non solo, ma, come in passato, continua ad insultare me e soprattutto mio fratello, che non può più difendersi, fomentando la cultura dell’odio e della violenza. Quindi non mi stupisco. Di matti ce ne sono tanti e sono abbastanza preoccupata per me e per le persone che mi sono vicine”, ha concluso la sorella di Stefano (LA STORIA DI STEFANO CUCCHI – LE CONDANNE PER OMICIDIO - QUATTRO MEDICI PRESCRITTI E UNO ASSOLTO).

"Impegno politico? Lo faccio da dieci anni tra la gente con battaglia di civiltà"

Rispondendo a una domanda su un suo ipotetico impegno nella politica, Ilaria Cucchi risponde: “Lo faccio da dieci anni, questa è politica ed è quella che voglio fare. La politica fatta in mezzo alla gente e per la gente. Credo veramente che la battaglia che abbiamo portato avanti non sia stata solo per noi stessi ma è stata una vera e propria battaglia di civiltà", sottolinea. "Ci rendiamo conto della moltitudine di persone che ci ferma per strada, ci dà una pacca sulla spalla e ci dice di andare avanti. La gente si riconosce in noi e nel nostro senso di frustrazione”.