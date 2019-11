Tra le misure contenute nell’ordinanza che ha affidato al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro il ruolo di commissario per l’emergenza acqua alta (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), c’è anche la sospensione dei mutui per un anno delle abitazioni che si sono dovute abbandonare o delle attività commerciali ed economiche svolte al loro interno. Ed è previsto inoltre un contributo - da 400 euro a 900 euro mensili a seconda dei componenti del nucleo familiare - per chi ha avuto la casa inagibile a causa della marea e troverà autonomamente una sistemazione abitativa. L'ordinanza prevede anche un primo rimborso di 5mila euro per i privati e di 20mila per le aziende. (LA NAZIONALE A SAN MARCO - L'ARTE FERITA - LE SIRENE SUL CANAL GRANDE)

Stanziamento di 20 milioni

Il commissario Brugnaro, ha spiegato il capo della protezione Civile Angelo Borrelli, "avrà il compito di redigere il piano di interventi sui 20 milioni stanziati per far fronte ai primi provvedimenti urgenti di soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi, per fornire un contributo a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione". Borrelli ha poi spiegato che per ora i contributi previsti sono di 5mila euro per i privati e di 20mila euro per le attività produttive, per le attività sociali e di culto.