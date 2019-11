E' calata la marea e insieme a questa anche il vento in Laguna durante la notte. Ma per oggi le previsioni tornano a destare preoccupazione.Centinaia gli interventi richiesti dopo la mezzanotte. Il premier, nella città devastata, parla di "danni per ora non quantificabili" ( le immagini dall'alto ). Zaia non usa mezzi termini e definisce quanto accaduto un "disastro apocalittico". Due morti nell'isola di Pellestrina, inondata la Basilica di San Marco , devastati molti hotel, affondati traghetti e motoscafi. Restano chiusi teatri, scuole, conservatori e locali. Oggi ci sarà un Cdm straordinario per dichiarare lo stato di emergenza. Ci sarà anche un sopralluogo degli esperti del Mibact nella Basilica di San Marco per verificare le lesioni.