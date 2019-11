Scuole chiuse, domani 12 novembre, in diverse città del Centro-Sud a causa della nuova ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia (LE PREVISIONI). Sono soprattutto Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata le regioni dove i sindaci hanno deciso di lasciare gli studenti a casa per le allerte meteo diramate dalla Protezione civile, ma le scuole rimarranno chiuse anche ad Anzio, nel Lazio. Anche il comune di Napoli ha deciso di chiudere gli istituti scolastici per via dell'allerta gialla prevista sulla Campania. Domani e dopodomani, invece, è sospesa l'attività di nidi e scuole d'infanzia a Venezia e nelle isole della Laguna, viste le previsioni di possibili maree eccezionali fino a 140 centimetri. L'attività sarà invece regolare nelle scuole del Lido, di Pellestrina e della terraferma. Ecco le città in cui domani gli istituti scolastici non apriranno.

Le scuole chiuse in Calabria

Le scuole resteranno chiuse domani in diverse città della Calabria - tra cui Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Lamezia Terme - a causa dell'allerta meteo diffusa dalla Protezione civile regionale che prevede un grado rosso sulla provincia di Reggio Calabria e tutta la fascia ionica, e arancione sulla costa tirrenica cosentina e catanzarese. A Catanzaro, dove le scuole sono state chiuse anche oggi, 11 novembre, per l'allerta arancione poi tramutata in rosso dal pomeriggio, stamani è stato attivato anche il Centro operativo comunale (Coc). Le squadre di pronto intervento del Comune stanno monitorando la situazione con particolare attenzione al lungomare, a causa del rischio mareggiate.

Le scuole chiuse in Puglia

In Puglia, dove l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile è di colore arancione, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse a Brindisi e anche in alcuni comuni della Provincia. In Puglia l'allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali e vento localizzato è attiva da questa sera alle 20 e per le successive 24 ore. Rischio idraulico è previsto per i bacini del Lato e del Lenne, del Candelaro, Cervaro e Carapelle e del Basso Ofanto. Resteranno a casa anche gli studenti di Lecce, come deciso dal sindaco, Carlo Salvemini, e di Taranto. In entrambe le città saranno chiusi anche i parchi pubblici sul territorio comunale. Le scuole resteranno chiuse in molti altri comuni del Tarantino.

Le scuole chiuse in Sicilia e Basilicata

Domani scuole chiuse anche in Sicilia, in particolare a Catania, Acireale, Ispica, Pozzallo, e Castelvetrano. In Basilicata invece resteranno chiuse le scuole di Matera, Marsicovetere, Corleto Perticara, Tramutola, Tursi, Pisticci, Pomarico, Policoro, Nova Siri, Scanzano Ionico, Montalbano Ionico, Grottole, Bernalda, Ferrandina, Rotondella, Miglionico, Montescaglioso. Infine anche ad Anzio, in provincia di Roma, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in tutti i plessi scolastici del territorio.

Data ultima modifica 11 novembre 2019 ore 20:57