Ancora allerta maltempo sull'Italia: è arancione sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria, come fa sapere la Protezione Civile. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania, già colpita da forti piogge ieri. Scuole chiuse nel Salernitano. Ma l’attenzione rimane alta anche sul territorio ligure dove già ieri si sono registrate inondazioni e frane da Levante a Ponente e dove oggi sono previste forti mareggiate (FOTO). Per questo motivo, a Genova il Comune ha disposto la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere (LE PREVISIONI).

Rischio mareggiate in Liguria

L'amministrazione genovese invita tutti a prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo e a evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili. In Liguria, inoltre, le scuole oggi sono chiuse a Sestri Levante, Sesta Godano e Levante Ligure. Ma gli istituti sono chiusi anche in altre parti del Paese, a Castel San Giorgio, Siano, Nocera Inferiore, Pagani, Sarno, Roccapiemonte e San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno.

I danni dell'ondata di maltempo

Ieri (3 novembre) si sono registrati diversi danni causati dal maltempo. Nello Spezzino è esondato il fiume Vara in località Sciarpato, nel comune di Sesta Godano, e qualche ora più tardi è successo lo stesso anche a Borghetto Vara, con alcune famiglie che sono state fatte allontanare dalle loro case. Nove persone sono state sfollate da una palazzina a Lavagna, scoperchiata da una tromba d'aria, mentre una frana di fango è caduta su una casa a san Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese: una donna è rimasta leggermente ferita (VIDEO). Circa 60 persone sono poi rimaste isolate in località San Pietro, a Sanremo (Imperia), a causa della voragine che si è aperta sull'unica strada che conduce all'abitato. Il maltempo ha colpito anche la Toscana e in modo pesante anche la Campania. Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l'evacuazione di circa 100 famiglie. Disagi anche per l'intero Sannio e ad Avellino, mentre smottamenti si sono verificati a Corbara, in provincia di Salerno, dove è crollato un pezzo di strada a pochi metri dall'abitato.