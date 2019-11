Maltempo in Liguria: frane, esondazioni e allagamenti. VIDEO

Il maltempo ha provocato numerosi danni e disagi in Liguria, soprattutto nell'area del Levante dove è stata diramata l'allerta meteo rossa (DIRETTA - FOTO - VIDEO). Allagamenti, esondazioni e frane in varie zone della regione hanno causato la chiusura di tratti di strada e molte famiglie sono state sfollate. La situazione più critica si è registrata sul Tigullio, dove alcune case sono state scoperchiate a causa del vento. Chiuse sale operatorie nel Sanremese. Scuole chiuse lunedì 4 novembre nella zona di Sestri Levante. Intanto, il governatore Giovanni Toti rassicura sulla situazione: "Tutti i pluviometri ci segnalano fiumi in calo e la situazione si va normalizzando. Restano i danni" (IL SIGNIFICATO DEI COLORI DELLE ALLERTE).

Sfollati nello Spezzino e nel Sanremese

Circa sessanta persone sono rimaste isolate in località San Pietro, a Sanremo, a causa di una voragine che si è aperta sull'unica strada che conduce all'abitato. Sempre a Sanremo un'altra persona è stata sfollata a causa delle numerose infiltrazioni in casa dovute alla pioggia. Circa dodici persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa degli allagamenti a Borghetto, nello Spezzino.

Esondati i fiumi Vara e Petronio

Il fiume Vara è esondato in località Sciarpato, in provincia di La Spezia, e ha allagato i paesi di San Pietro e Maissana. Nella zona si sono registrate diverse frane ed è stata sospesa l'erogazione del gas. Le piogge più copiose sono cadute tra Sestri Levante, Casarza Ligure e Moneglia, dove si sono verificate locali esondazioni dei torrenti Gromolo e Petronio tra Sestri Levante e Casarza e dei rivi San Lorenzo e Bisagno a Moneglia (VIDEO). In alcune abitazioni i residenti sono stati invitati a spostarsi ai pieni superiori per evitare ogni rischio.

Strade e casello di Sestri Levante chiusi

Il casello dell'autostrada di Sestri Levante è stato chiuso in entrata, mentre la viabilità sull'autostrada e sulle ferrovie rimane regolare. Bloccate anche alcune strade provinciali nell'entroterra, tra Varese Ligure e Maissana, a causa di frane e smottamenti. Chiusa la statale 523 di Colle di Cento Croci, nello Spezzino.

Circa 60 persone isolate nel Tigullio, chiuse sale operatorie a Borea

Il terreno è franato anche nell'entroterra del Tigullio, dove circa una sessantina di persone in un antico borgo sono rimaste isolate. A Ponente, dove l'allerta è cessato alle 16, chiuse le quattro sale operatorie all'ospedale Borea di Sanremo. Le scuole rimarranno chiuse a Sestri Levante, Sesta Godano e Levante Ligure.